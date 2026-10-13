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ТОП-3 по зарплатам: кому из рабочих в Курганской области платят больше всех

В третьем квартале 2026 года шлифовщики стали самыми высокооплачиваемыми специалистами среди рабочих профессий в Курганской области.

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