Распад СССР: хронология последних дней Советского Союза

Демонтаж вывески Декабрь 1991 года стал последним месяцем в истории СССР. 8 декабря лидеры РСФСР, Украины и Белоруссии Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич встретились в правительственной резиденции Вискули, расположенной в Беловежской пуще – именно так были названы соглашения о роспуске СССР и создании Содружества Независимых Государств (СНГ).