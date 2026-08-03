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«Наше лазурное лето»: 55-летняя Кристина Орбакайте поделилась кадрами с мужем и детьми из Монако

«Наше лазурное лето»: 55-летняя Кристина Орбакайте поделилась кадрами с мужем и детьми из Монако

55-летняя певица Кристина Орбакайте поделилась в своем личном блоге кадрами семейного отдыха в Монте-Карло.

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