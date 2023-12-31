СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов калибра 155 мм

Украинские войска в ночь на 31 декабря выпустили 13 снарядов калибра 155 мм по Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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