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СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов калибра 155 мм

СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 13 снарядов калибра 155 мм

Украинские войска в ночь на 31 декабря выпустили 13 снарядов калибра 155 мм по Донецку. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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