Компания BYD опубликовала официальные фотографии нового Qin Plus. Ранее она провела государственную регистрацию седана, благодаря чему стали известны его характеристики.
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