В парке США посетителей атаковали бешеные бобры

Часть территории национального парка Каннингем Фоллс в штате Мэриленд временно закрыта в связи с двумя зафиксированными случаями нападения бешеных бобров на посетителей, сообщает администрация округа Фредерик.
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