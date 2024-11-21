В Киеве приговорили к 10 годам тюрьмы народного артиста России Владимира Машкова

Суд над известным артистом проходил в заочном формате.Киев показательно заочно осудил Народного артиста России Владимира Машкова Владимира Машкова по статьям о "посягательстве на территориальную целостность Украины" и о "пропаганде войны", приговорив артиста к 10 годам тюрьмы.