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В Киеве приговорили к 10 годам тюрьмы народного артиста России Владимира Машкова

В Киеве приговорили к 10 годам тюрьмы народного артиста России Владимира Машкова

Суд над известным артистом проходил в заочном формате.Киев показательно заочно осудил Народного артиста России Владимира Машкова Владимира Машкова по статьям о "посягательстве на территориальную целостность Украины" и о "пропаганде войны", приговорив артиста к 10 годам тюрьмы.

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