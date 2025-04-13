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Царьград

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Песков: Зарплата супруги-фигуристки Навки выше моей — десять лет вместе

Песков: Зарплата супруги-фигуристки Навки выше моей — десять лет вместе

В документальном фильме "Она" Дмитрий Песков раскрывает, что его доход уступает зарплате жены-фигуристки Татьяны Навки.

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Комментарии
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Амара Карпова
Усатому верить-себя не уважать💯🤬пресс-секретарь уровня неграматной и необразованной навки🤮
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16 час.
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