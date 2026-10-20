Ни одну партию не считают наиболее способной решить проблемы Германии 57% немцев — максимальная доля с федеральных выборов 2025 года, следует из опроса института Forsa, сообщает 20 октября телеканал RTL.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым