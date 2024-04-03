Сын Дубцовой познакомился с родителями возлюбленной — ситуация серьезная

Певица встретилась с отцом Тони Худяковой. Ирина Дубцова с сыном Артемом и семьей Тони Худяковой Соцсети18-летний сын Ирины Дубцовой уже несколько месяцев встречается с 17-летней Как оказалось, парочка лишь делает вид взрослых и независимых, а на самом деле в Эмираты они приехали семьями.