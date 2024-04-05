Заместитель Министра внутренних дел Российской Федерации – начальник Следственного департамента МВД России посетил Донецкий филиал Волгоградской академии МВД России

В сопровождении начальника Волгоградской академии МВД России генерал-майора полиции Романа Павленкова и Министра внутренних дел по Донецкой Народной Республике Павла Гищенко заместитель главы ведомства осмотрел учебные аудитории филиала, спортивные залы, тиры, столовую, компьютерные классы, библиотеки, места проживания курсантов, которые в новом учебном году приступят к обучению в г.