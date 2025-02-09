Мужчина напал с ножом на посетителя вагона-ресторана в Коми

Пассажир напал с ножом на посетителя вагона-ресторана, когда поезд следовал между станциями Сейда и Инта-1 в Коми, сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК.
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