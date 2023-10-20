Премьер Нетаньяху: Израиль нанесет мощный удар по своим врагам

Израильская армия намерена нанести «мощный удар» по ХАМАС и победить. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с военнослужащими элитной пехотной бригады Голани возле границы с сектором Газа.
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