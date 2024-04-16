VK готовится выпустить новую версию умной колонки "Капсула"

Компания "VK" готовится выпустить новую версию своей умной колонки "VK Капсула". Согласно информации из компании-ретейлера умных устройств, новинка относится к верхнему ценовому сегменту и будет представлена в июне текущего года.
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