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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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ДУМ РФ не будет снимать со стены картину с монголами, стоящими на телах русских князей

ДУМ РФ не будет снимать со стены картину с монголами, стоящими на телах русских князей

Успехи России Скандал, вызванный картиной в кабинете руководства ДУМ, разрешился Духовное управление мусульман России внезапно оказалось в центре скандала, который завертелся вокруг… картины! Вот уж, казалось бы, совсем нетипичный сюжет для подобных историй, однако полыхнуло так, что мало не покажется.

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Комментарии
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Николай Кочергин
Руслан. Хочу тебе рассказать, что было на самом деле на реке Калка, где &quot;татаро-монголы&quot; Чингисхана (в переводе со старорусского как &quot;чин&quot; (ранг, звание) князя (хана) защитника &quot;гз&quot; - защитник: &quot;гзовые&quot; - защитные ножны, а также - &quot;казак&quot; (один из переводов с тюркских языков), разбили сборное войско половцев и южно-русских князей. &quot;Татаро-монголов&quot; под руководством двух темников Джебе и Сабудая было всего 20 тыс.воинов. Это просто была разведка боем по указанию Чингизхана. Славян и половцев в сборном войске коалиции было 120 тыс. К &quot;татаро-монголам&quot; хотели примкнуть 50 тыс.южных кочевых славян с и Дона. Славяне с Дона и &quot;татаро-монголы&quot; были единым народом, как по языку, так по культуре, так и по вероисповеданию (староверы или как их называли на западе - поганые). Русские князья с Юга и Запада Руси уже начали окатоличиваться под давлением Ватикана (это в дальнейшем и была причиной вторжением на Русь Батыя после смерти Чингизхана, который и хотел наказать врагов веры предков) и остановить продвижение католичества на восток. От услуг русских с Дона, Сабудай и Джебе отказались, говоря: мы в любом случае уйдем, а вам здесь оставаться и кочевать. &quot;Татаро-монголы&quot; при таком неравенстве сил разбили половцев с русскими. Русских князей-староверов (единоверцев) Сабудай и Джебе отпустили, на русских князей-католиков положили доски и несколько дней пировали на них. Средневековые западные, арабские, китайские хронисты, описывая &quot;татаро-монгол&quot;, пишут, что они были белокожие, светловолосые, рослые и бородатые люди.... Так что, кто пишет историю, тот и заказывает музыку. А историю нашу писали Романовы под диктовку Запада и Ватикана.
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3 час.
Николай Кочергин
Чтобы быстрее разделить общество н наших и ненаших  и легче им управлять. Чтобы в час Х дать команду &quot;фас&quot; и начнется резня.....Не дай бог. Я уже это видел. Все кто это сотворит, они разъедутся на теплые острова и будут, попивая шампанское по 8 млн.за пузырь, трахать баб и над нами дураками смеяться.......
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3 час.
Виктор Хованов
Они свою религию выдумали, только дальше копирования православия не получилось. Ленин - Христос, Маркс с Энгельсом - предтечи. Дальше тоже самое. Соратники - апостолы, местные большевики - местночтимые святые.
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3 час.
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