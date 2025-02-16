Успехи России Скандал, вызванный картиной в кабинете руководства ДУМ, разрешился Духовное управление мусульман России внезапно оказалось в центре скандала, который завертелся вокруг… картины! Вот уж, казалось бы, совсем нетипичный сюжет для подобных историй, однако полыхнуло так, что мало не покажется.
ДУМ РФ не будет снимать со стены картину с монголами, стоящими на телах русских князей
Комментарии
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Николай Кочергин
Руслан. Хочу тебе рассказать, что было на самом деле на реке Калка, где "татаро-монголы" Чингисхана (в переводе со старорусского как "чин" (ранг, звание) князя (хана) защитника "гз" - защитник: "гзовые" - защитные ножны, а также - "казак" (один из переводов с тюркских языков), разбили сборное войско половцев и южно-русских князей. "Татаро-монголов" под руководством двух темников Джебе и Сабудая было всего 20 тыс.воинов. Это просто была разведка боем по указанию Чингизхана. Славян и половцев в сборном войске коалиции было 120 тыс. К "татаро-монголам" хотели примкнуть 50 тыс.южных кочевых славян с и Дона. Славяне с Дона и "татаро-монголы" были единым народом, как по языку, так по культуре, так и по вероисповеданию (староверы или как их называли на западе - поганые). Русские князья с Юга и Запада Руси уже начали окатоличиваться под давлением Ватикана (это в дальнейшем и была причиной вторжением на Русь Батыя после смерти Чингизхана, который и хотел наказать врагов веры предков) и остановить продвижение католичества на восток. От услуг русских с Дона, Сабудай и Джебе отказались, говоря: мы в любом случае уйдем, а вам здесь оставаться и кочевать. "Татаро-монголы" при таком неравенстве сил разбили половцев с русскими. Русских князей-староверов (единоверцев) Сабудай и Джебе отпустили, на русских князей-католиков положили доски и несколько дней пировали на них. Средневековые западные, арабские, китайские хронисты, описывая "татаро-монгол", пишут, что они были белокожие, светловолосые, рослые и бородатые люди.... Так что, кто пишет историю, тот и заказывает музыку. А историю нашу писали Романовы под диктовку Запада и Ватикана.
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3 час.
Николай Кочергин
Чтобы быстрее разделить общество н наших и ненаших и легче им управлять. Чтобы в час Х дать команду "фас" и начнется резня.....Не дай бог. Я уже это видел. Все кто это сотворит, они разъедутся на теплые острова и будут, попивая шампанское по 8 млн.за пузырь, трахать баб и над нами дураками смеяться.......
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3 час.
Виктор Хованов
Они свою религию выдумали, только дальше копирования православия не получилось. Ленин - Христос, Маркс с Энгельсом - предтечи. Дальше тоже самое. Соратники - апостолы, местные большевики - местночтимые святые.
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3 час.
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