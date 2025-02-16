ДУМ РФ не будет снимать со стены картину с монголами, стоящими на телах русских князей

Николай Кочергин

Руслан. Хочу тебе рассказать, что было на самом деле на реке Калка, где "татаро-монголы" Чингисхана (в переводе со старорусского как "чин" (ранг, звание) князя (хана) защитника "гз" - защитник: "гзовые" - защитные ножны, а также - "казак" (один из переводов с тюркских языков), разбили сборное войско половцев и южно-русских князей. "Татаро-монголов" под руководством двух темников Джебе и Сабудая было всего 20 тыс.воинов. Это просто была разведка боем по указанию Чингизхана. Славян и половцев в сборном войске коалиции было 120 тыс. К "татаро-монголам" хотели примкнуть 50 тыс.южных кочевых славян с и Дона. Славяне с Дона и "татаро-монголы" были единым народом, как по языку, так по культуре, так и по вероисповеданию (староверы или как их называли на западе - поганые). Русские князья с Юга и Запада Руси уже начали окатоличиваться под давлением Ватикана (это в дальнейшем и была причиной вторжением на Русь Батыя после смерти Чингизхана, который и хотел наказать врагов веры предков) и остановить продвижение католичества на восток. От услуг русских с Дона, Сабудай и Джебе отказались, говоря: мы в любом случае уйдем, а вам здесь оставаться и кочевать. "Татаро-монголы" при таком неравенстве сил разбили половцев с русскими. Русских князей-староверов (единоверцев) Сабудай и Джебе отпустили, на русских князей-католиков положили доски и несколько дней пировали на них. Средневековые западные, арабские, китайские хронисты, описывая "татаро-монгол", пишут, что они были белокожие, светловолосые, рослые и бородатые люди.... Так что, кто пишет историю, тот и заказывает музыку. А историю нашу писали Романовы под диктовку Запада и Ватикана.