Покойный Кобзон послал сигнал с того света

Об этом рассказала его вдова С момента смерти Иосифа Кобзона прошло пять лет. Все это время его супруга занята сохранением памяти об известном артисте – она уже открыла в его честь памятник и намерена также организовать работу музея.
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