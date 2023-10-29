В Ташкенте пройдут два спектакля с участием Константина Райкина

На сцене Русского драматического театра в Ташкенте 15 и 16 ноября артисты «Сатирикона» представят постановку Евгения Марчелли «Шутники» по одноименной пьесе Александра Островского, а 17 ноября состоится поэтический моноспектакль художественного руководителя театра Константина Райкина «Своим голосом».
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