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Лавров призвал выстраивать международные отношения, признав наличие у стран национальных интересов

Лавров призвал выстраивать международные отношения, признав наличие у стран национальных интересов

Государства должны выстраивать отношения между собой, учитывая и признавая наличие у разных стран собственных национальных интересов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на саммите глав МИД "Большой двадцатки" (G20) в Йоханнесбурге (ЮАР).

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