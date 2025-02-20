Лавров призвал выстраивать международные отношения, признав наличие у стран национальных интересов

Государства должны выстраивать отношения между собой, учитывая и признавая наличие у разных стран собственных национальных интересов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на саммите глав МИД "Большой двадцатки" (G20) в Йоханнесбурге (ЮАР).