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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глейхенгауз о Садковой: «У Даши долго болела нога, все время были микротравмы в голеностопе. Они с мамой приняли решение сделать операцию»

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал, что фигуристке Дарье Садковой пришлось сделать операцию из-за постоянно повторяющихся микротравм.

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