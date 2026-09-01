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МОСИНФОРМ

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Более 4,3 млн мобильных номеров перенесено в России за полгода

Более 4,3 млн мобильных номеров перенесено в России за полгода

За первые шесть месяцев 2026 года абоненты, сменившие регион проживания, перенесли мобильные номера более 4,3 миллиона раз.

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