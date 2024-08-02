Российский газ для Ирана: амбициозные планы и долгосрочные перспективы

Несмотря на санкции, Иран думает о развитии индустрии СПГ 26 июня 2024 г. ОАО « Газпром» и National Iranian Gas Company (NIGC) в Тегеране подписали стратегический меморандум «О проработке организации поставок российского газа в ИРИ».
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