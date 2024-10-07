FT: Украина и союзники признали необходимость переговоров с Россией

Украина и западные союзники признали необходимость ведения переговоров с Россией по вопросам территориальной целостности на фоне изменяющихся настроений на Западе и отступления Вооружённых Сил Украины (ВСУ) в Донбассе.
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