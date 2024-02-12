Собянин рассказал, как Москва помогает восстанавливать Донецк и Луганск

Столица продолжит оказывать помощь в восстановлении Донецка и Луганска В своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах по ремонту 1 237 зданий, около 250 км инженерных коммуникаций и 230 тыс.
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