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Газета «Культура»

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Ольга Любимова рассказала о строительстве нового филиала Третьяковки во Владивостоке

Ольга Любимова рассказала о строительстве нового филиала Третьяковки во Владивостоке

Во Владивостоке ведется строительство нового филиала Государственной Третьяковской галереи. Как сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова на заседании Попечительского совета галереи под председательством министра обороны Андрея Белоусова, открытие планируется в следующем году.

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