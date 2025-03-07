Глава МВД Латвии Козловскис призвал ЕС полностью запретить выдачу россиянам шенгенских виз

Глава МВД Латвии Рихард Козловскис предложил полностью запретить выдачу россиянам шенгенских виз. Латвия перестала выдавать шенген и запретила въезд гражданам России без крайней необходимости после начала СВО.
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