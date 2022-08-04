Подростки попали на скамью подсудимых за хищение арматуры в Новосибирске

В Новосибирске закончено расследование дела по обвинению двух подростков в грабеже и краже. Как рассказали в пресс-службе областного управления следственного комитета, в обоих случаях объектом преступных посягательств стала металлическая арматура.
В Новосибирске закончено расследование дела по обвинению двух подростков в грабеже и краже. Как рассказали в пресс-службе областного управления следственного комитета, в обоих случаях объектом преступных посягательств стала металлическая арматура.
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