Нефритовый кубок для вина с драконом Аждаха из Северной (Могольской) Индии (XVI-XVII вв. н.э.).Дракон Аждаха - важное и легендарное персидское мифическое существо, часто изображаемое в различных рукописях Шаханама.
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