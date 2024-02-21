Спасти Армению любой ценой: В ОДКБ снова открыли вентиль с бесценным предложением

Генсек военно-политического блока напомнил правительству Пашиняна об инициативе, способной нормализовать ситуацию в регионе Южного Кавказа20 февраля в журнале "International Affairs" была опубликована статья генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.
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