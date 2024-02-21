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Спасти Армению любой ценой: В ОДКБ снова открыли вентиль с бесценным предложением

Спасти Армению любой ценой: В ОДКБ снова открыли вентиль с бесценным предложением

Генсек военно-политического блока напомнил правительству Пашиняна об инициативе, способной нормализовать ситуацию в регионе Южного Кавказа20 февраля в журнале "International Affairs" была опубликована статья генерального секретаря ОДКБ Имангали Тасмагамбетова.

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Комментарии
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Алексадр Вовк-Михайлов
На хрен эти хачи нужны пусть сами с пашиняном разбираются . Пора всех хачей вместе с диаспорой вышвырнуть из России.
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19 час.
Алекс Сэм
Поддерживаю предыдущий пост!
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19 час.

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