В Ростовской области полицейские провели урок безопасности для детей из Донбасса

В Неклиновском районе Ростовской области сотрудники территориального отдела ГИБДД совместно с инспекторами Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД 2 ГУ МВД России по Ростовской области провели профилактическое мероприятие для детей из ДНР и ЛНР.
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