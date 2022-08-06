В Ростовской области полицейские провели урок безопасности для детей из Донбасса

В Неклиновском районе Ростовской области сотрудники территориального отдела ГИБДД совместно с инспекторами Донского отдельного батальона ДПС ГИБДД 2 ГУ МВД России по Ростовской области провели профилактическое мероприятие для детей из ДНР и ЛНР.