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Царьград

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РИА: в Турции пытаются угодить русским туристам через желудок

РИА: в Турции пытаются угодить русским туристам через желудок

Турецкие отели включают блюда русской кухни в новогоднее меню для туристов из России.Турецкие гостиницы адаптируют праздничное меню к предпочтениям отдыхающих из России, сообщил РИА Новости представитель турсектора Аланьи Аслан Мустафа Кылдонер.

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