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Люди не со светлыми лицами

Люди не со светлыми лицами

Словосочетание о людях со светлыми лицами появилось в интернете примерно десять лет назад. Кто-то использовал его иронично, но парадокс в том, что часть публики всерьёз возомнила о себе какие-то невероятные вещи.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
Ну, хорошо. Вот такие они, светлоликие, сволочи. О себе только думают. А давайте вопрос немного в другую сторону повернем: А вот наша с вами власть о нас думает? Ну, хоть немножко? Ах, думает? Ночи не спит? Ну, тогда может она объяснит, как так оказалось, что мы через 30 лет торжества российского капитализма оказались в полной жопе? Может, не тех коней впрягли? Или гнали не туда? Вдруг оказалось, что нет там ни кружевных трусиков, ни ЕС, ни пенсий по 500 евро, ни зарплат по 2000... По крайней мере, для нас. Так куда делись эти 30 лет? И кто ответит за это?
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SI
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А вот этих козлов мне, по большому счету, не жалко. Вот они точно получили то, чего заслужили: Брезгливость.
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