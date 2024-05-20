Люди не со светлыми лицами

Sergey Ivanov

Ну, хорошо. Вот такие они, светлоликие, сволочи. О себе только думают. А давайте вопрос немного в другую сторону повернем: А вот наша с вами власть о нас думает? Ну, хоть немножко? Ах, думает? Ночи не спит? Ну, тогда может она объяснит, как так оказалось, что мы через 30 лет торжества российского капитализма оказались в полной жопе? Может, не тех коней впрягли? Или гнали не туда? Вдруг оказалось, что нет там ни кружевных трусиков, ни ЕС, ни пенсий по 500 евро, ни зарплат по 2000... По крайней мере, для нас. Так куда делись эти 30 лет? И кто ответит за это?