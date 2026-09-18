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Регион 29

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Общественные наблюдатели помогают сделать контроль за выборами компетентным и системным

Одним из эффективных шагов, направленных на обеспечение прозрачности и открытости Единого дня голосования, стала реализация в регионах России обучающей программы по подготовке общественных наблюдателей.

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