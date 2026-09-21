OANA и ассоциация по фактчекингу подписали меморандум о сотрудничестве

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области развития проверки фактов подписан между Организацией информационных агентств стран Азии и Тихого океана (ОАNА) и Международной ассоциацией по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN), передает корреспондент ТАСС.