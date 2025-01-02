МОСКВА, 2 января, ФедералПресс. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что вся ответственность за прекращение поставок российского газа в ЕС лежит на правительстве соединенных штатов.
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