Пранкеры Вован и Лексус объяснили, как ищут поход к политикам в розыгрышах

Пранкеры Вован (настоящее имя — Владимир Кузнецов) и Лексус (он же — Алексей Столяров) рассказали участникам Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе о том, как найти подход к любому политику во время розыгрыша.
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