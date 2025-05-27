Анна Семенович призналась, что худеет с помощью российского аналога «Оземпика»

Анна Семенович — настоящий эксперт по борьбе с весом. Она не скрывает, что худеет с трёх лет, перепробовала все возможные методы и нашла тот, что действительно помог ей в борьбе с инсулинорезистентностью и лишним весом.
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