Собянин назвал автодороги, которые построят в Москве до конца 2026 года

До конца 2026 года в Москве построят 265 км дорог и 123 искусственных сооружения. Среди них Южная рокада, трасса Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, дорога Мамыри - Пенино - Шарапово и Южный участок Московского скоростного диаметра за пределами МКАД.