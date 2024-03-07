Собянин назвал автодороги, которые построят в Москве до конца 2026 года

До конца 2026 года в Москве построят 265 км дорог и 123 искусственных сооружения. Среди них Южная рокада, трасса Солнцево - Бутово - Варшавское шоссе, дорога Мамыри - Пенино - Шарапово и Южный участок Московского скоростного диаметра за пределами МКАД.
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