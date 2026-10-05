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Живая Кубань

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Тысячи людей приехали в монастырь под Тимашевском: как прошёл фестиваль «Белый сад»

Тысячи людей приехали в монастырь под Тимашевском: как прошёл фестиваль «Белый сад»

Тысячи людей приехали в монастырь под Тимашевском: как прошёл фестиваль «Белый сад»Марие-Магдалининский монастырь в Тимашевском районе на 3 дня стал центром притяжения для тысяч гостей.

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