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Камбоджа отказалась от участия в саммите по Украине без России

Камбоджа отказалась от участия в саммите по Украине без России

Камбоджа не примет участие в саммите по ситуации на Украине, который пройдёт в Швейцарии. Руководство страны отказалось от участия, так как в обсуждениях не будет участвовать одна из сторон конфликта — Россия, сообщила камбоджийская газета Khmer Times.

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