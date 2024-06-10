Камбоджа отказалась от участия в саммите по Украине без России

Камбоджа не примет участие в саммите по ситуации на Украине, который пройдёт в Швейцарии. Руководство страны отказалось от участия, так как в обсуждениях не будет участвовать одна из сторон конфликта — Россия, сообщила камбоджийская газета Khmer Times.