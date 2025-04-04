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Give me Sport: Беллингем — лучший полузащитник мира

Интернет-издание Give me Sport опубликовало свой рейтинг лучших полузащитников мира. При составлении списка учитывались текущая форма игроков, их личные и командные достижения в 2024 году, а также значимость для клуба и национальной сборной.

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