"Историческая ошибка": в Польше выступили с угрозами Трампу

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп совершит огромную ошибку, если в рамках мирного соглашения по Украине признает Крым и освобожденные территории российскими, заявил советник польского премьер-министра Павел Коваль, его слова передает Financial Times.
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