ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 апреля 2022 года

Энергия дня двадцать девятого апреля две тысячи двадцать второго года. Числовой код 950 =Ад мог быть придуман только людьми и для людей, снедаемых ненавистью и жаждой мести = Верность ученика крепнет, если он видит в каждом деле не себя, а ту Любовь, что идёт через него = Возможность помочь ближнему — уже сама по себе награда, и не следует ждать за это благодарности = Восприимчивые сердца, как раскрывшиеся цветы, становятся чашами Божьей надежды= Высшее «Я» - это часть нашего сознания, которая находится в другой Реальности =Генетический аппарат всех живых организмов работает по одним и тем же универсальным Законам =Главное, не просите ни о чём мирском, обращаясь с просьбой о Божественном благословении = Если все сложилось не так, как вы ожидали, не расстраивайтесь - Божьи планы всегда лучше наших = Если уж надумал сжигать мосты, даже не думай оставлять хоть тропинку к прошлому= Жизнь - это способность поддерживать постоянство внутренней среды организма =Искажениями смысла многих ключевых слов уничтожаются народы и государства =Истинная Любовь не ограничена одним человеком, в её бесконечности - всё сущее, вся Жизнь = Как и кем ты закончишь свою нынешнюю жизнь, тем ты и будешь в следующей Жизни = Конструктивно лишь то, что можно использовать для самосовершенствования = Кто желает принять участие в эволюции Мира, тот должен понять значение мысли = Любовь - это половина Света, которая вихрем носится вокруг вас, а Знание - другая половина =Лучший и естественный плод пробудившегося разума - это обретение и осознание Силы= На вершину горы взбираются не для того, чтобы увидеть Небо, а чтобы увидеть равнину=Научиться накапливать Божественную Любовь и использовать её в своем творчестве = Не сердитесь на людей, не судите их; каждый прощёный вами человек добавит вам Любви к самому себе = Носители Вечного Движения Жизни те, кто понял силу в себе, как слияние с Силой Вечной Жизни = Отношения - это то, что должно спасать вас в тяжёлые дни, а не загонять ещё больше =Привязаться к человеку - это большой риск; уходя, он забирает часть твоей Души = При общении со своими ближними, сила благодарности - главное очистительное духовное действо =Русский язык - самый древний язык.