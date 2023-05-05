В Новосибирске за неделю 134 человека обратились в больницы из-за укусов клещей

В последних числах апреля и начале мая в Новосибирской области клещи стали чаще нападать на людей.Резкое увеличение количества обращений по поводу укуса клеща зафиксировали в территориальном управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
В последних числах апреля и начале мая в Новосибирской области клещи стали чаще нападать на людей.Резкое увеличение количества обращений по поводу укуса клеща зафиксировали в территориальном управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области.
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