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Диагноз эпохе: какой получилась «Одиссея» Нолана

Диагноз эпохе: какой получилась «Одиссея» Нолана

Бюджет в четверть миллиарда долларов, первый в истории полностью плёночный IMAX-формат и знаковый текст Гомера в качестве исходного материала — ещё до выхода в прокат «Одиссея» Кристофера Нолана стала настоящим событием.

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