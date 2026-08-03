Диагноз эпохе: какой получилась «Одиссея» Нолана

Бюджет в четверть миллиарда долларов, первый в истории полностью плёночный IMAX-формат и знаковый текст Гомера в качестве исходного материала — ещё до выхода в прокат «Одиссея» Кристофера Нолана стала настоящим событием.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии