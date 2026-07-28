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Ростех

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«Швабе» и Петербургский Политех создают прибор для подачи анестетиков

«Швабе» и Петербургский Политех создают прибор для подачи анестетиков

Фото: Управление по связям с общественностью СПбПУ Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) создают электронный испаритель анестетиков «Морфей» для наркозных аппаратов.

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