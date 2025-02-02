Снегопад в Армении: за два дня спасатели вызволили в дорог 30 человек и 13 машин

Сильный снегопад в Армении заблокировал автомобили на дорогах.С 31 января по 2 февраля в центры кризисного управления четырёх областей Армении – Котайкской, Арагацотнской, Ширакской и Лорийской – поступило много сообщений о заблокированных на дорогах людях и автомобилях.
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