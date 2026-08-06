Лучше штурмовать Славянск и Краматорск по отдельности, но едва ли это удастся Динамично разворачивающиеся на Славянском направлении события заставляют вновь обращать на него внимание.
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Лучше штурмовать Славянск и Краматорск по отдельности, но едва ли это удастся Динамично разворачивающиеся на Славянском направлении события заставляют вновь обращать на него внимание.
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