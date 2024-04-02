Блинкен допустил возможность диалога США с РФ в случае изменения ее политики

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен обратил внимание на то, что держава начнёт переговорный процесс с Российской Федерацией исключительно в том случае, если РФ сменит собственную политическую доктрину.
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