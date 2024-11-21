Мирные жители ранены при обстреле киевскими боевиками города Горловки

В результате обстрела киевскими боевиками территории города Горловки повреждения получили 12 мирных жителей, завяил 21 ноября глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.
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