Пенсионеры в России получат доиндексированную пенсию до 25 февраля

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина Россиянам, получающим страховую пенсию, переведут увеличенную на 9,5% выплату до 25 февраля, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
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